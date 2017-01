Dois mortos e quatro desaparecidos em vulcão

Dois excursionistas morreram na Guatemala, tudo indica que por hipotermia, quatro estão desaparecidos e outros três foram resgatados com vida perto do vulcão Acatenango, que estavam a escalar.



A Coordenação Nacional para a Redução de Desastres (Conred) indicou que os trabalhos de buscas tinham permitido localizar com vida dois jovens, de 22 e 18 anos, e uma mulher de 55 anos.



Outros dois jovens, de 21 e 23 anos, foram encontrados mortos e a hipótese preliminar é de que morreram por hipotermia.









Quatro delas, que não foram identificadas, ainda não foram localizadas.



Durante todo o fim de semana, ventos fortes, acompanhados por chuvas intensas, afetaram diferentes pontos do país, dificultando os trabalhos de resgate.



O vulcão Acatenango, de 3.976 metros de altura, está situado entre os departamentos de Sacatepéquez e de Chimaltenango, junto ao vulcão de Fogo, e é o terceiro mais alto da Guatemala.



