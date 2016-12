Dois extremistas do Daesh condenados a prisão perpétua no Egito

Ninguém reivindicou a responsabilidade pelo ataque, durante o qual a polícia matou um dos participantes, Mohamad Mahfouz, e feriu outro, Mohamed Abdul Kheir.A acusação disse que o atacante sobrevivente e um outro egípcio, Ahmad Mansour, identificado como 'jihadista' do Estado Islâmico a atuar na Síria, onde o Daesh está ativo, estiveram na orgem do planeamento deste ataque, com o primeiro também envolvido na execução do atentado.A fonte do tribunal, que pediu anonimato, disse que Mohamed Abdul Kheir esteve presente no tribunal para ouvir a sentença, enquanto Mansour foi condenado sem estar presente (ainda não foi capturado).O tribunal deu como provada a tese da acusação, que indicava que Mansour incitou os outros dois jovens (Mahfouz e Kheir) a lançar ataques contra turistas em Hurghada e a juntarem-se ao Daesh.A filial egípcia do Daesh está a lançar uma insurgência no norte da Península do Sinai, que já matou centenas de policiais e soldados.Mas os 'jihadistas' estão também a levar a cabo ataques noutras regiões do Egito, incluindo um ataque à bomba numa igreja do Cairo que provocou a morte de 27 pessoas este mês.Também é atribuído ao Daesh um ataque em outubro de 2015 contra um avião russo que transportava cidadãos russos da estância turística de Sharm el-Sheikh, no Mar Vermelho, e que vitimou todas as 224 pessoas que seguiam a bordo, abalando seriamente a indústria do turismo egípcia.