Dois feridos em novo tiroteio na Turquia

Segundo o jornal Hurriyet Osman Yilmaz, o dono do restaurante, foi atingido no peito e está ferido com gravidade. O empregado é identificado como Cavit Kadik, um estudante universitário que trabalha no restaurante.











Segundo a imprensa local, as autoridades descartaram a tese de ataque terrorista e afirmam que se tratou de um ato isolado.

O que achou desta notícia?







60% Muito insatisfeito

60% 20%

20%



20% Muito satisfeito