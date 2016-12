Dois homens presos por incitamento ao terrorismo islâmico

No comunicado difundido hoje, o Ministério do Interior recorda que através da medida "Stop Radicalismos", adotada pelo Executivo de Madrid, os cidadãos podem colaborar com as autoridades através de uma série de canais, de forma confidencial e em segurança.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

Dois cidadãos espanhóis foram detidos em Madrid por apologia ao terrorismo islâmico, informou esta quarta-feira o Ministério do Interior do governo de Espanha, através de um comunicado.Os dois cidadãos foram detidos na sequência de uma operação coordenada pela Brigada Provincial de Informação de Madrid sob mandato do Tribunal de Instrução.De acordo com dados oficiais, desde 2015, ano em que o Ministério do Interior aumentou o nível de alerta antiterrorista que as autoridades espanholas procederam à detenção de 175 terroristas islâmicos.