Dois luso-descendentes na lista dos mais poderosos de Washington

"Como o congressista de mais alto 'ranking' nos serviços de informação, Nunes vai supervisionar todas as agências e os seus orçamentos. E tem uma linha direta para Trump", explica o Politico, acrescentando que o neto de açorianos "tem alinhado com Trump em relação ao 'hacking' russo, dizendo publicamente que não havia evidência de que o Kremlin tinha tentado influenciar a eleição de 2016".



"Agora, Trump pediu-lhe que investigasse quem é que passou os relatórios dos serviços de informação para o [canal de televisão] NBC", conclui.



Em relação a David Simas, o Politico nota que "um dos elementos mais duradouros de uma administração é o seu centro presidencial" e que o filho de portugueses, que até ao final do ano era diretor do gabinete político da Casa Branca, "vai trabalhar para construir e manter o legado de Obama depois de 20 de janeiro".



No final de dezembro, foi anunciado que Simas seria o diretor-executivo da Fundação Obama, que terá a sede em Chicago, terra natal de Barack Obama e onde lançou a sua carreira política.



"É uma missão dura: Simas vai ter de angariar muito dinheiro, fazer muito planeamento e, de uma forma geral, manter a pós-presidência de Obama nos eixos. Politicamente, vai ser o porteiro que dá acesso ao Presidente, que prometeu continuar em campo após os seus dias na Casa Branca", analisam os jornalistas do portal.



A lista é liderada por Jonathan Burks, Brendan Buck, Kevin Seifert e Joyce Meyer, respetivamente chefe de gabinete, conselheiro principal, diretor político e chefe de gabinete adjunto de Paul Ryan, o presidente republicano da Câmara dos Representantes.



Ryan criticou Trump durante a campanha, mas tem sido um aliado desde a vitória de 08 de novembro. Ainda assim, o novo Presidente precisará da sua colaboração e apoio para aprovar a agenda de reformas que tem planeada para o país.



A lista inclui ainda personalidades como Jared Kushner, em 29.º lugar, genro de Donald Trump e seu conselheiro, e Kellyane Conway, em 10.º, conselheira do próximo Presidente dos EUA.



O último lugar fica para o programa "Morning Joe", apresentado por Joe Scarborough e Mika Brzezinski.



O programa das manhãs da MSNBC é visto assiduamente por Trump e é o único representante de um meio de comunicação social na lista.



Os luso-descendentes Devin Nunes, líder do Comité dos Serviços de Informação da Câmara dos Representantes, e David Simas, diretor-executivo da Fundação Obama, estão na lista dos 30 mais poderosos de Washington, capital política dos EUA.A lista anual, chamada de "Playbook Power List" e organizada pelo portal da Internet Politico, foi divulgada esta quinta-feira e coloca Devin Nunes no 20.º lugar e David Simas em 27.º."Nunes já mostrou a sua força a Trump, vendendo de forma bem sucedida o congressista Mike Pompeo (Republicano do Kansas) para o cargo de diretor da CIA. O presidente do Comité dos Serviços de Informação vai ser um aliado importante em assuntos de política internacional", diz o Politico sobre o republicano.