Dois militares norte-americanos morreram na quarta-feira na queda, em águas do Golfo do México, do helicóptero em que seguiam, confirmaram fontes castrenses citadas pelos meios de comunicação social locais.



O acidente ocorreu pelas 15:00 (21:00 em Lisboa) frente à costa de Seabrook, a norte da baía de Galveston e muito perto de Houston (Estados Unidos).



O helicóptero descolou do aeroporto de uso militar Ellington, de Houston.









As autoridades não informaram sobre o motivo do voo, estando também por apurar a origem do acidente.

