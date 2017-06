Explosão em mina de carvão na Colômbia faz dois mortos

Duas pessoas morreram, uma ficou ferida e outras 11 desapareceram na sequência de uma explosão na sexta-feira numa mina de carvão no centro da Colômbia, segundo o mais recente balanço dos serviços de socorros.



A informação, referente à explosão na mina na comunidade de Cucunuba (departamento de Cundinamarca, a cerca de 90 quilómetros de Bogotá), foi divulgada através do Twitter pela Agência nacional de minas.



O primeiro balanço dava conta de um morto e de 18 pessoas presas no interior da mina.









A explosão ocorreu pelas 16h30 locais (22h30 em Lisboa), segundo Wilson Garcia, diretor da Unidade administrativa especial para a gestão dos riscos e das catástrofes naturais de Cundinamarca.



Segundo a agência nacional de minas, 28 acidentes ocorreram nas minas colombianas nos primeiros cinco meses de 2017, resultando em 23 mortos e 33 feridos.



Cerca de 60% destes acidentes têm lugar nas minas de carvão. Em 2016 houve 114 acidentes e 124 mortos.



