Dois mortos e 50 feridos em colisão de comboios nos EUA

Acidente ocorreu este domingo de manhã, na Carolina do Sul.

Uma colisão entre um comboio de passageiros da Amtrack e um de mercadorias na Carolina do Sul, nos Estados Unidos, este domingo de manhã, resultou na morte de duas pessoas e em mais de 50 feridos.



O comboio, com 139 passageiros e 8 trabalhadores a bordo, deslocava-se de Nova Iorque até Miami, quando o acidente ocorreu por volta das 02h35 locais.



A empresa já emitiu um comunicado no qual confirmou a ocorrência. "O vagão principal descarrilou, assim como alguns com passageiros", pode-se ler.



As autoridades locais já se encontram no local. Os feridos estão a ser transferidos para os hospitais mais próximos.