Dois mortos e três feridos em tiroteio na Califórnia

Suspeito de 61 anos foi preso pelas autoridades.

Por Lusa | 08:14

Duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas num tiroteio na Califórnia, na noite de segunda-feira, disseram esta terça-feira as autoridades, que identificaram um homem de 61 anos como suspeito pelo ataque.



O tiroteio ocorreu pelas 23h23 de segunda-feira (07h23 desta terça-feira em Lisboa), quando o suspeito, identificado como Alan Ashmore, de 61 anos, disparou contra várias residências em Lake County, causando a morte de duas pessoas em diferentes pontos da mesma rua, informa a agência chinesa Xinhua.



O xerife de Lake County, Brian Martin, confirmou que, além dos dois mortos, dois civis ficaram feridos.



Todos os feridos foram transportados para um hospital nas proximidades.



As autoridades locais prenderam o suspeito numa área rural na High Valley Road sob duas acusações de homicídio, além de múltiplas outras de ataque com arma de fogo.