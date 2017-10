Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois mortos em ataques à faca no Reino Unido

Incidentes tiveram lugar em quatro cidades inglesas.

30.09.17

Uma série de ataques à faca em várias cidades do Reino Unido, durante a madrugada de sexta-feira, provocaram a morte de duas pessoas e fizeram vários feridos.



As vítimas mortais resultaram de incidentes em Londres e Manchester. A imprensa britânica também destaca relatos de esfaqueamentos em Birmingham e Sheffield.



Um rapaz de 21 anos perdeu a vida na capital londrina quando caminhava numa das ruas da cidade por volta das 05h00. O suspeito do homicídio ainda não foi identificado e continua a monte.



Também um jovem da mesma idade morreu na sequência de uns confrontos em Manchester, que segundo as autoridades, terão começado dentro de uma discoteca.



Para além dos mortos, há ainda registo de vários feridos, entre os quais um menino de 14 anos que foi esfaqueado junto a uma mesquita em Birmingham enquanto o pai estacionava o carro, por volta das 01h00 da manhã.



Já em Sheffield, pelo menos cinco pessoas ficaram feridas na sequência de dois esfaqueamentos em pontos diferentes da cidade.



Apesar de os acontecimentos terem acontecido durante o mesmo período temporal, as autoridades acreditam que não estarão relacionados e que cada um dos incidentes é isolado.