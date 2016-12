Dois mortos em descarrilamento de comboio na Índia

A mesma zona foi palco de um acidente ferroviário no mês passado, o pior do país desde 2010, o qual fez mais de 140 mortos.



Ahmed Javed, chefe da polícia do estado de Uttar Pradesh, afirmou que todas as carruagens que descarrilaram foram evacuadas.

Pelo menos duas pessoas morreram e 38 outras ficaram feridas esta quarta-feira no norte da Índia depois de 14 carruagens de um comboio terem descarrilado, informou a polícia.O superintendente da polícia Prabhakar Chaudhary indicou que o acidente ocorreu perto de Kanpur, cidade do estado de Uttar Pradesh, a aproximadamente 400 quilómetros da capital, Nova Deli. Desconhece-se a causa do acidente.O anterior balanço dava conta de 40 feridos, sendo as duas vítimas mortais dois dos oito que estavam em estado crítico.