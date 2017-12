Polícia de Long Beach afirmou que o incidente já está resolvido.

Um tiroteio num prédio de escritórios em Long Beach, na zona sul do estado norte-americano da Califórnia, provocou pelo menos dois mortos, incluindo o atirador, segundo a polícia local.

A polícia de Long Beach disse que o incidente já está resolvido, indicando que foi notificada cerca das 14h25 locais de sexta-feira (22h25 em Lisboa).

As autoridades descreveram que há múltiplas vítimas no local sem, no entanto, avançar em que condições.