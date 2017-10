Aluno de 14 anos mata dois colegas e fere cinco em colégio no Brasil

Atirador é filho de um major da Polícia Militar.

Dois alunos de 12 e 13 anos foram mortos e outros sete foram feridos a tiro ao início da tarde desta sexta-feira num colégio particular de Goiânia, capital do estado brasileiro de Goiás. O autor dos disparos, segundo as primeiras informações, é um outro aluno do colégio, de 11 anos, filho de militares.

De acordo com as primeiras informações, o aluno apontado como autor dos disparos entrou no Colégio Goyases pouco depois do meio-dia local, 15 horas em Lisboa, e efectuou vários disparos contra colegas. O ataque teria sido uma vingança dele contra bullying que supostamente sofria por parte de outros alunos do colégio.

Houve pânico generalizado entre alunos e professores do colégio, que recebe alunos dos seis aos 15 anos e fica no bairro Riviera, de classe média. O aluno suspeito do ataque, que foi detido, teria usado a arma do pai, militar, que foi buscar a casa.

Helicópteros da Polícia Militar transportaram os feridos mais graves para o Hospital de Urgência de Goiânia, Hugo, e os outros foram levados por ambulâncias do Samu, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Às 13 e 25 locais, 16 e 25 em Lisboa, vários dos alunos feridos passavam por cirurgias e o estado deles ainda não tinha sido informado pelas unidades hospitalares.