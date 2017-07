Dois palestinianos mortos e um ferido por exército israelita em campo de refugiados

Pelo menos 277 palestinianos, 42 israelitas morreram na violência em Israel.

Por Lusa | 12.07.17

Dois palestinianos morreram e um ficou ferido em confrontos com as forças israelitas no campo de refugiados de Jenin, no norte da Cisjordânia, informou esta quarta-feira a agência de notícias Wafa.



De acordo com um comunicado difundido pelo exército israelita, na noite da passada terça-feira, durante uma operação no campo de refugiados de Jenin, "palestinianos abriram fogo sobre as forças e lançaram artefactos explosivos contra as mesmas".



"Em resposta, as forças dispararam contra os atacantes. Estão a ser investigadas as informações sobre baixas", acrescentou.



A Wafa identificou os mortos como sendo Saad Abdel Nasser, de 20 anos, que morreu "por ferimentos de bala na cabeça", e Mohamed Salameh, de 17 anos, que morreu horas depois no hospital de Jenin.



Responsáveis palestinianos disseram que as forças israelitas mataram os dois homens que lançaram pedras aos militares durante uma operação de identificação e detenção no campo.



Fontes médicas confirmaram que duas pessoas ficaram feridas nos confrontos, enquanto o diário Ynet indicou que não houve feridos entre os soldados israelitas.



Pelo menos 277 palestinianos, 42 israelitas, dois norte-americanos, dois jordanos, um eritreu, um sudanês e uma britânica morreram, desde setembro de 2015, na violência em Israel e nos territórios palestinianos, de acordo com uma contagem da agência noticiosa France Presse (AFP).