Dois polícias esfaqueados frente ao Parlamento da Tunísia

Um dos agentes foi ferido no pescoço e está nos cuidados intensivos.

Por Lusa | 10:10

Dois polícias tunisinos foram esfaqueados esta quarta-feira frente ao Parlamento "por um salafista", que já foi detido, avançou o Ministério do Interior à agência France Presse (AFP).



"Um salafista atacou dois policiais com facas. Um foi atingido na testa, o outro no pescoço", adiantou o porta-voz do ministério, Yasser Mesbah, acrescentando que o atacante foi preso.



Segundo Yasser Mesbah, o polícia que foi ferido no pescoço está nos cuidados intensivos.



O ataque ocorreu cerca das 08h00 locais (07h00 GMT) e o seu autor "foi rapidamente" preso, adiantou o porta-voz das forças de segurança, Walid Hkima, ao canal de televisão pública Wataniya 1.



Em frente a um dos acessos da assembleia dos representantes do Parlamento eram visíveis vestígios de sangue, de acordo com um jornalista da AFP no local.



Segundo a AFP, o local onde ocorreu o ataque foi isolado pela polícia.



"O atacante confessou, de acordo com informações preliminares, ter adotado o pensamento 'takfirist' [extremista] há três anos e que considera as forças policiais como 'tawaghit' (...). Matá-los, ele acredita, é uma forma de 'jihad'", adianta o Ministério do Interior em comunicado.



Tawaghit" é o plural de "taghout", termo que significa "tirano" em árabe e é usado pelo movimento extremista para descrever policiais e militares.



Desde a revolução que derrubou a ditadura em 2011, a Tunísia tem enfrentado uma onda de ataques do movimento jihadista que fez dezenas de mortos, incluindo polícias, militares e turistas estrangeiros.



As autoridades dizem ter "dado passos muito importantes na guerra contra o terrorismo", mas pedem que a população se mantenha atenta e anunciam com frequência o desmantelamento de células "jihadistas".



O país encontra-se sob estado de emergência desde 24 de novembro de 2015, quando 12 agentes da guarda presidencial foram mortos em Tunes num atentado reivindicado pelo Daesh.