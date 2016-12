Dois portugueses morrem em obra na Bélgica

Dois homens morreram e outros oito ficaram feridos na manhã desta terça-feira após o colapso de um edifício em obras de remodelação em Duffel, na Bélgica.



As vítimas mortais são de nacionalidade portuguesa confirmou ao Correio da Manhã fonte da secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas. Um dos feridos também é português.



As duas vítimas estavam a construir a parede do edifício do local de trabalho quando esta desabou, caindo sobre eles.



Os dois mortos ficaram soterrados nos escombros, tendo sido dado como desaparecidos durante várias horas.



Os trabalhadores estavam na fase final da construção dos novos edifícios da Reynaers Aluminum que estariam prontos no início do próximo ano.



Vários meios de emergência estiveram no local para socorrer as vítimas.



As causas do acidente já estão a ser investigadas.

