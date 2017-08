Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dois soldados dos EUA mortos no ataque talibã em Kandahar

Donald Trump analisa de momento a proposta do Pentágono em aumentar o número de tropas norte-americanas no Afeganistão.

Por Lusa | 18:54

Dois soldados norte-americanos foram esta quarta-feira mortos em Kandahar, sul do Afeganistão, num ataque com viatura armadilhada à sua coluna militar e reivindicado pelos talibãs, indicou o Pentágono.



"Posso confirmar que dois soldados americanos foram mortos em combate em Kandahar, Afeganistão, quando o seu 'comboio' foi atacado", indicou em comunicado o capitão Jeff Davis.



Este ataque ocorre numa situação securitária fortemente degradada naquele país. O Presidente dos EUA, Donald Trump, analisa de momento a proposta do Pentágono em aumentar o número de tropas norte-americanas no Afeganistão.



Os talibãs reivindicaram a autoria do atentado através de uma mensagem do seu porta-voz, Qari Yusuf Ahmadi, na sua conta na rede social Twitter.



A NATO conta no Afeganistão com cerca de 13.000 efetivos em tarefas de assessoria e treino militar, com os Estados Unidos a manterem 8.400 efetivos no âmbito desta operação de "assistência e combate antiterrorista".



Os EUA estudam uma nova estratégia para as suas forças no Afeganistão, apesar de a NATO ter pedido recentemente aos países membros um aumento das suas tropas para apoiar a missão no país.



Desde o fim da missão de combate da NATO, em janeiro de 2015, os rebeldes ganharam terreno em diversas partes do Afeganistão e na atualidade controlam, têm influência ou lutam contra o Governo afegão em pelo menos 43% do território, segundo dados dos Estados Unidos.



Cerca de 2.500 soldados afegãos terão sido mortos em combate no Afeganistão desde o início de 2017, segundo dados oficiais.