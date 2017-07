Dois turistas mortos e quatro feridos à facada em resort do Egito

Vítimas mortais são ucranianas que passavam férias em Hurghada, no Mar Vermelho.

Por J.C.M. | 15:23

Pelo menos duas turistas ucranianas morreram e outros quatro ficaram feridos ao serem vítimas de um ataque à facada em Hurghada, estância turística egípcia no Mar Vermelho.



As vítimas mortais são de nacionalidade ucraniana, avança o Ministro do Interior do Egito, citado pelo Telegraph. As vítimas serão todas mulheres.



O atacante já foi detido pelas autoridades, não sendo ainda conhecidas as suas motivações.



O governante diz que o homem terá nadado de uma praia vizinha para atacar os turistas que estavam num resort privado, que teria a sua própria praia, interdita ao público.



A estância de Hurghada é muito procurada por turistas estrangeiros (incluindo portugueses) e é, desde há muito, um destino muito procurado por russos e outros cidadãos do Leste da Europa. É uma zona famosa pelos hóteis de luxo e por ser destino de eleição para os adeptos de mergulho.



A polícia local acredita que o motivo mais provável do atacante era cometer um roubo, mas ainda não afastou a hipótese de se tratar de um ataque terrorista.



As turistas feridas foram transportadas para unidades hospitalares locais.



As primeiras informações da investigação indicam que o homem teve acesso à praia privada do hotel através de uma praia pública das imediações. O homem terá nadado e conseguido entrar na área privada do 'resort'.



Em janeiro de 2016, três turistas ficaram feridos na zona balnear de Hurghada num ataque também perpetrado com uma arma branca.



Os agressores eram alegados simpatizantes do grupo extremista Estado Islâmico (EI).