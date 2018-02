Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dona do Daily Mirror compra Daily Express

Negócio foi selado por 143 milhões de euros.

13:36

A editora do tablóide britânico Daily Mirror anunciou esta sexta-feira a compra de vários títulos, incluindo o concorrente Daily Express por 143 milhões de euros, num movimento de consolidação de um setor em crise, noticia a AFP.



Os dois jornais, os mais vendidos após a Segunda Guerra Mundial, têm vindo a registar um declínio na circulação, com redução de vendas, além da quebra de receitas publicitárias.



Em dezembro passado, o Daily Mirror registou uma circulação diária de 580.000 exemplares, menos 18,84% que um ano antes, enquanto o Daily Express teve uma quebra de 6,82% para 364.000.



O diretor-geral da dona do Daily Mirror, a Trinity Mirror, explicou à BBC que esta compra iria permitir aos dois jornais criarem escala, mas garantiu que cada um deles irá manter a própria identidade (Daily Mirror é alinhado à esquerda, enquanto o Daily Express é de direita).



Além do espectro político, os dois jornais têm uma visão totalmente oposta sobre a União Europeia: o Daily Express é firmemente 'pró-Brexit', ou seja, a saída do Reino Unido da União Europeia, enquanto o Mirror defendeu o voto para manutenção do país, no referendo de 23 de junho de 2016.



A compra inclui ainda outros títulos do grupo Northern & Shell, como o Sunday Express, Daily Star e Daily Star Sunday, assim como três revistas - OK!, New! e Star.