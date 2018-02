Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dona e cadela vivem drama do cancro ao mesmo tempo

Sara contou a história de superação e de como a Labrador a ajudou.

Sara Page tem 54 anos e foi diagnosticada com cancro da mama meses depois de a mesma doença ter sido descoberta na sua cadela, uma Border-Collie cruzada com Labrador, Freyja, de nove anos. As duas passaram pela doença juntas e os médicos estimaram que Freyja teria apenas meses para viver. A mulher britânica decidiu agora contar a história de superação pela qual as duas passaram.



A Labrador já ultrapassou em muito o tempo que os veterinários lhe estimavam de vida e Sara acredita que Freyja o fez pela força de vontade em ajudar a dona. "Foi tão cruel quando as duas estavamos a batalhar ao mesmo tempo. Pensei: 'Porquê nós?'", contou a mulher, citada pelo jornal Metro.



"Eu acredito que os cães têm um sexto sentido. Penso que ela sobreviveu para que me pudesse ajudar na minha batalha. Se ela tivesse morrido, não saberia o que fazer sem ela. O meu marido trabalha muito e [a cadela] é a minha melhor amiga. Preciso dela ao meu lado", acrescentou Sara.



Quando Freyja foi diagnosticada com cancro da mama, a mulher foi também fazer um exame. Meses depois, descobriu que também tinha a doença. "Talvez ela me estivesse a lembrar que o devia fazer", recorda.



"Sobrevivemos contra as expectativas. Deram-lhe seis meses para viver e, quase quatro anos depois, ela está aqui e podemos contar a história. A Freyja é uma superestrela", concluiu Sara.