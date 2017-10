Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Trump avisa Porto Rico que a ajuda federal não é eterna

Ilha foi atingida pelo furacão Maria, que provocou pelo menos 44 mortos.

18:49

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, avisou Porto Rico, que está a lutar para recuperar da destruição causada pelo furacão Maria, que a ajuda federal não será eterna.



"Não podemos manter a FEMA (agência de gestão de emergências norte-americana), o exército e as equipas de resgate, que foram incríveis (nas circunstâncias mais difíceis), em Porto Rico (Porto Rico) para sempre!", escreveu Donald Trump numa mensagem na sua conta da rede social Twitter.



"A eletricidade e todas as infraestruturas eram desastrosas antes dos furacões. O Congresso decidirá", concluiu o Presidente norte-americano.



A ilha de Porto Rico, atingida pelo furacão Maria em 20 de setembro, que provocou pelo menos 44 mortos, ainda está a tentar recuperar deste desastre natural.



Cerca de 5.700 pessoas vivem ainda em abrigos e a maior parte da ilha ainda não possui distribuição de eletricidade e água.



O governador da ilha, Ricardo Rossello, pediu esta semana ao Congresso norte-americano uma ajuda adicional de 4,9 mil milhões de dólares (4,1 mil milhões de euros) no âmbito de um programa de empréstimos devido ao desastre natural que atingiu a ilha.



O pedido ocorre uma semana depois de Trump solicitar ao Congresso que liberte cerca de 29 mil milhões de dólares (24,5 mil milhões de euros), sendo 12,7 mil milhões de dólares (10,7 mil milhões de euros) em ajuda emergencial e 16 mil milhões de dólares (13,5 mil milhões de euros) para pagar parte da dívida da ilha estimada em 73 mil milhões de dólares (61,6 mil milhões de euros).



"Nós não abandonamos os norte-americanos quando estes precisam", declarou hoje a líder dos Democratas na Câmara dos Representantes, Nancy Pelosi.



Ex-colónia espanhola, Porto Rico tornou-se território norte-americano no final do século XIX, antes de adquirir o estatuto especial de "Estado Livre Associado " na década de 1950.