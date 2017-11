Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Trump desapontado com o Departamento de Justiça norte-americano

Presidente dos EUA não descarta a possibilidade de demitir o procurador-geral Jeff Sessions se este não abrir uma investigação ao Partido Democrata.

Por Lusa | 16:49

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, manifestou-se esta sexta-feira "desapontado" com o Departamento de Justiça e não descarta a possibilidade de demitir o procurador-geral Jeff Sessions se este não abrir uma investigação ao Partido Democrata.



"Honestamente, deveriam estar a olhar para os democratas", disse Trump aos jornalistas na Casa Branca, antes de partir para uma viagem de 12 dias ao continente asiático.



Os comentários surgem após o Presidente norte-americano ter lançado esta sexta-feira de manhã, através da rede social Twitter, um ataque contra a sua adversária na campanha presidencial de 2016, Hillary Clinton, e o Comité Nacional Democrata (DNC, sigla em inglês).



"A trapaceira Hillary (Clinton) comprou o DNC e depois roubou as (eleições) primárias dos Democratas do louco Bernie (Sanders)!", escreveu Trump, acrescentando que esta é a "real história sobre o conluio".



Questionado se despediria Sessions se o Departamento de Justiça não concentrasse os seus poderes de investigação nos Democratas, Trump respondeu que não sabia.



"Muitas pessoas estão desapontadas com o Departamento de Justiça, incluindo eu", sublinhou o Presidente norte-americano.



Esta sexta-feira, mais cedo, Trump disse que o povo norte-americano "merecia" ver uma investigação federal sobre Hillary Clinton e o DNC sobre um acordo conjunto de angariação de fundos assinado em agosto de 2015.



A acusação de Trump baseia-se na publicação do órgão de comunicação norte-americano Politico, sobre um trecho do livro da ex-presidente do DNC, Donna Brazile.



A ex-presidente do DNC alegou que encontrou "provas" de que as eleições primárias dos Democratas de 2016 foram manipuladas a favor de Clinton. Brazile declarou acreditar que nenhuma lei foi violada, mas que o acordo de financiamento "não lhe pareceu ético".



No final de quinta-feira, Trump divulgou no Twitter, sem evidências, que acreditava que os democratas haviam agido "ilegalmente".



Nos 'tweets' desta sexta-feira, Trump destacou as críticas ao DNC da senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, a quem chamou de "Pocahontas".



O Presidente norte-americano também instou as autoridades federais a lançar uma investigação.



"Vamos lá FBI (Escritório Federal de Investigação) e Departamento de Justiça", escreveu Trump na rede social.



O acordo de angariação de fundos, assinado em agosto de 2015 durante o processo das eleições primárias, de acordo com Brazile, foi pouco habitual e deu à campanha de Clinton alguma influência sobre as decisões do DNC.



Meses depois, o principal rival de Hillary Clinton nas eleições primárias dos Democratas em 2016, o senador independente Bernie Sanders, assinou o seu próprio acordo com o Partido Democrata.



Trump e sua campanha presidencial são objetos de uma vasta investigação por parte do ex-diretor do FBI e atual advogado especial Robert Mueller, sob a supervisão do Departamento de Justiça.



A Casa Branca já tentou tirar o foco desta investigação, que se centra no alegado conluio entre a campanha de Trump e o Governo russo, e passá-lo para Hillary Clinton e a sua campanha presidencial.