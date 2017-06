Hotel de Trump faturou 18 milhões nos primeiros meses de funcionamento

Porém, não alienou posições, colocando antes a sua enorme carteira de participações num fundo controlado por este executivo e pelo seu filho Donald Trump Jr. Isto permite-lhe em qualquer altura recuperar o controlo do fundo, do qual, aliás, continua a poder retirar dinheiro, sempre que entenda.Este documento agora conhecido cobre o período que vai de janeiro de 2016 até à última primavera.A sua importância surge aumentada, porque Trump não está a seguir a longa tradição dos candidatos à Casa Branca e dos presidentes eleitos de divulgarem as suas declarações fiscais.Estas declarações dão mais informação financeira do que o documento divulgado hoje, que na sua essência consiste em valores gerais de receitas e dívidas.O documento revela que Trump resignou a mais de 500 posições, demitindo-se da maioria no dia anterior à tomada de posse.Trump listou um passivo de pelo menos 315 milhões de dólares. Destes, mais de 100 milhões de dólares são devidos ao Deutsche Bank e quase outro tanto ao Ladder Capital Finance, um fundo de investimento imobiliário baseado em Nova Iorque.O que não está claro é se esta dívida aumentou de forma significativa para ajudar a pagar a campanha eleitoral. Como os intervalos requeridos para a informação são largos -- o documento de Trump menciona cinco dívidas separadas, cada uma "acima de 50 milhões de dólares" , é impossível saber se o seu endividamento mudou de forma significativa.Alguns dos negócios de Trump parecem estar a render mais do que há um ano.Por exemplo, a instância turística em Mar-a-Largo, onde Trump acolheu vários dirigentes estrangeiros durante sete fins de semana no passado inverno, melhorou as suas finanças. As suas receitas subiram a 37 milhões de dólares, que comparam com os 30 milhões reportados em mais de 2016.O Trump International Hotel, situado nas proximidades da Casa Branca, tem tido uma atividade fervilhante desde que abriu as portas no último inverno.Além de servir de plataforma de encontro e organização durante as festividades da inauguração da presidência Trump, a unidade hoteleira tem acolhido numerosos eventos para diplomatas estrangeiros e empresários.O hotel é citado em três queixas separadas contra Trump, em que se argumenta que está a violar uma cláusula constitucional, que impede que o Presidente receba prendas e pagamentos de entidades estrangeiras.