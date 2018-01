Donald Trump diz que é “um génio”

Presidente do Estados Unidos reagiu ao livro polémico “Fire and Fury”.

18:34

Donald Trump publicou, este sábado, um conjunto de twitts na sua conta oficial na rede social onde se descreve como "um génio". O presidente dos Estados Unidos referiu ainda que, durante a sua vida, "as minhas duas mais-valias têm sido a estabilidade mental e o facto de ser muito esperto".

Estas publicações surgem em tom de resposta ao livro polémico "Fire and Fury", onde Michael Wolff escreve que Trump não estava à espera de ser eleito e onde são também revelados alguns dos vícios do atual presidente dos Estados Unidos.

....Actually, throughout my life, my two greatest assets have been mental stability and being, like, really smart. Crooked Hillary Clinton also played these cards very hard and, as everyone knows, went down in flames. I went from VERY successful businessman, to top T.V. Star..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

....to President of the United States (on my first try). I think that would qualify as not smart, but genius....and a very stable genius at that! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2018

Livro polémico revela vícios de Donald Trump

Mesquinho, instável, vingativo, predador. O livro ‘Fire and Fury’ (Fogo e Fúria) do jornalista Michael Wolff traça um retrato terrível de Donald Trump. Foi publicado antecipadamente esta sexta-feira nos EUA, para escapar à intimação da Casa Branca contra a editora.



Mas já se conhecem as passagens mais escabrosas. Como a predileção de Trump pelas mulheres dos seus amigos. "Na perseguição à mulher de um amigo, ele tentaria persuadi-la de que o marido talvez não fosse o que ela pensava", cita o ‘Telegraph’. A tática de ‘sedução’ passava por convidar o amigo à Trump Tower, onde o milionário fazia perguntas e propostas: "Ainda gostas de ter sexo com a tua mulher? Quantas vezes? Precisas de uma f*** melhor que a da tua mulher? Tenho raparigas a chegar de Los Angeles. Podemos passar um grande momento…". Enquanto fazia estes ‘convites’, Trump tinha o telefone em alta voz, para que a mulher desse amigo ouvisse a conversa.



São dezenas de episódios embaraçosos para o presidente americano e para a família. O livro conta que Trump detestou a tomada de posse e que só come McDonald’s, por recear ser envenenado. Diz ainda que tem medo de viver na Casa Branca e encomendou uma tranca especial para se fechar no quarto.