Donald Trump diz que luta contra o lóbi das armas se for preciso

Presidente dos EUA quer também aumentar o número de instituições psiquiátricas no país.

Por Lusa | 20:05

O Presidente dos EUA disse esta segunda-feira que se for preciso "vai lutar" contra o poderoso grupo de pressão que se opõe ao controlo da venda de armas, a Associação Nacional da Espingarda (NRA, na sigla em inglês), sua apoiante.



Donald Trump pediu também que se aumentasse o número de instituições psiquiátricas no país, para internar pessoas como o autor do recente tiroteio em Parkland, no Estado da Florida, durante uma reunião na Casa Branca com a maioria dos governadores do país.



Trump disse ainda que poderia resolver facilmente as suas diferenças com a NRA, lóbi com quem mantido uma relação estreita, no debate sobre a forma de prevenir novos tiroteios nas escolas do país.



"Não se preocupem com a NRA. Estão do nosso lado. Metade de vocês tem medo da NRA. Não há nada que recear", declarou.



"E sabem que mais? Se não estão connosco, vamos ter que lutar com eles de vez em quando. Isso não é mau. Estão a fazer o que consideram correto", acrescentou.



A NRA já se opôs a duas propostas de Trump: a de aumentar de 18 para 21 anos a idade mínima para comprar uma espingarda semiautomática, na lei federal norte-americana, e a proibir os 'aceleradores de disparos', uns dispositivos que se colocam nas culatras das armas para as transformar em semiautomáticas.



Trump, que há quase um ano prometeu à NRA que teria "um amigo na Casa Branca" e recebeu 30 milhões de dólares deste lóbi para financiar a sua campanha eleitoral, revelou hoje que tinha almoçado no fim de semana com os líderes da organização, Wayne LaPierre e Chris Cox, para aproximar posições.