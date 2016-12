Donald Trump é confirmado presidente esta segunda-feira

Cada estado federal tem direito a um determinado número de "grandes eleitores", distribuição que depende da população do estado e da sua representatividade no Congresso norte-americano.Por exemplo, a Califórnia, o estado mais populoso dos Estados Unidos, tem 55 "grandes eleitores" no Colégio Eleitoral, enquanto o Wyoming ou o Alasca têm apenas três, a representação mínima.São muitos os americanos que defendem que o Colégio devia declarar a candidata presidencial democrata Hillary Clinton como vencedora, porque ela triunfou no voto popular nas eleições de 08 de novembro, mas também existem outros (incluindo vários republicanos) que alegam que Trump não reúne as competências necessárias para assumir a Presidência dos Estados Unidos.Clinton conseguiu mais de cerca de 2,8 milhões de votos do que o adversário republicano, mas foi Donald Trump que garantiu a vitória que interessava: a maioria dos 'grandes eleitores" no Colégio Eleitoral, 306 contra os 232 da democrata.Nove dias depois da votação dos "grandes eleitores", a 28 de dezembro, o presidente do Senado e outros responsáveis federais e estaduais devem ter "os certificados de voto" em mãos.A 06 de janeiro, o Congresso reúne-se numa sessão conjunta para contar os votos. Desta vez, o ainda vice-presidente americano, Joe Biden, na qualidade de presidente do Senado, irá presidir a sessão. Os votos de cada Estado são abertos e registados por ordem alfabética. Biden anuncia então os resultados e declara os nomes dos vencedores.Donald Trump será empossado a 20 de janeiro numa cerimónia pública junto ao edifício do Capitólio, em Washington.