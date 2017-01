Donald Trump e Enrique Peña Nieto falaram ao telefone

Em atualização

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, esteve ao telefone com o seu homólogo mexicano esta sexta-feira, avança fonte da Ca Branca.A conversa telefónica que durou cerca de uma hora ocorreu num momento de grande tensão entre os dois países.Enrique Peña Nieto cancelou ontem o encontro da próxima terça-feira com Trump em Washington, depois do presidente norte-americano ter afirmado que se o México não queria pagar o muro, seria melhor que a reunião não se realizasse.