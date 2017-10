Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Trump indigna porto-riquenhos

Presidente minimizou impacto do furacão e lembrou dívidas.

Por Ricardo Ramos | 05.10.17

A falta de tato e empatia do presidente Donald Trump durante a visita à ilha de Porto Rico, completamente devastada pelo furacão ‘Maria’, indignou os porto-riquenhos. Trump chegou a dizer que o furacão, que matou 34 pessoas, arrasou milhares de casas e deixou 90% da ilha sem eletricidade, "não foi uma verdadeira catástrofe".



O presidente, que só visitou Porto Rico na terça-feira, 13 dias após a passagem do furacão, chocou muitas pessoas ao visitar um centro de distribuição de ajuda e atirar rolos de papel de cozinha à multidão. Trump não resistiu, ainda, a lembrar as dívidas da ilha.



"Detesto dizer-vos, mas lixaram-nos um bocadinho o Orçamento por causa de todo o dinheiro que aqui gastámos", disse Trump, acrescentando que Porto Rico "deve estar orgulhoso" pelo baixo número de vítimas e por não ter enfrentado "uma verdadeira catástrofe como o Katrina".