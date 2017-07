Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Trump chega a Paris com grande aparato de segurança

Presidente americano é convidado de honra das cerimónias do Dia da Bastilha.

Por Lusa | 13.07.17

O Presidente norte-americano, Donald Trump, aterrou hoje em Paris para um encontro com o homólogo Emmanuel Macron e participar no tradicional desfile militar de 14 de julho, anunciou a Casa Branca.



Trump vai dedicar a manhã a encontrar-se com civis e militares norte-americanos, antes de começar a parte diplomática e comemorativa da visita.



O chefe de Estado norte-americano chega à capital francesa como convidado de honra de Emmanuel Macron, que o recebe para uma reunião no palácio do Eliseu, seguindo-se uma visita guiada ao túmulo de Napoleão Bonaparte e um jantar na Torre Eiffel.



O Presidente dos Estados Unidos assistirá ao desfile do feriado nacional francês, que este ano tem os Estados Unidos como país convidado para comemorar o 100.º aniversário da entrada das tropas norte-americanas na Primeira Guerra Mundial.



A luta contra o terrorismo e as alterações climáticas, em que os dois responsáveis mantêm posições divergentes, vão dominar o diálogo entre Trump e Macron.



O encontro entre os dois Presidentes tem sido anunciado por ambos os governos como uma ocasião para aprofundar os laços que ligam os Estados Unidos e França.



Na sexta-feira, dia nacional de França, ou Dia da Bastilha, as tropas dos Estados Unidos abrem a parada do tradicional desfile militar nos Campos Elísios, no centro de Paris.



As autoridades francesas salientaram que a sua presença será "simbólica", que a cooperação militar entre os dois países é "perfeita" e que as relações bilaterais nesta área passam por um momento bom.