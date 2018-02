Donald Trump mentiu sobre o anel de noivado de Melania

Joalheiro desmente o presidente dos EUA sobre negócio feito em 2004.

15:41

Donald Trump está a ser acusado de mentir sobre o preço e a compra do anel de noivado da esposa Melania, de acordo como joalheiro que vendeu a peça ao magnata, em 2004. O anel com um grande diamante de 10 quilates é da Graff Diamonds, em Londres.

O casal conheceu-se em 1998, quando Melania se tinha mudado para Nova Iorque para prosseguir a sua carreira de modelo. Em 2004, o pedido de casamento foi oficializado com um anel de noivado, oferecido por Donald Trump. Atualmente, a joia está avaliada em 1,2 milhões de euros. Várias fonte, na altura, acreditavam na possibilidade de o presidente ter recebido o anel gratuitamente, em troca da publicidade.

Contudo, na semana anterior ao casamento, em 2005, Trump insistiu que pagou pelo anel, mas que exigiiu um desconto à loja."Apenas um idiota diria:' Não, obrigado, eu quero pagar mais de um milhão de dólares por um diamante'", disse Donald Trump ao jornal New York Times. Na realidade, parece que o presidente inflacionou as suas capacidades de negociador e terá mesmo pago o preço do anel na totalidade.

Laurence Graff, empresário bilionário e joalheiro de diamantes, desmentiu o presidente dos EUA, e assegura que Trump não exigiu qualquer desconto ou tentou qualquer negociação. "Foi um prazer fazer negócio com o presidente, sem quaisquer favores", afirmou o dono da Graff Diamonds, à revista Forbes.



Outra fonte próxima de Trump garantiu à revista: "O presidente pagou o anel na íntegra".

A Casa Branca e o escritório da primeira-dama não comentaram a história. Recentemente, Trump comprou um segundo anel de diamante para oferecer a esposa, no valor de 2.1 milhões de euros, para celebrar o 10.º aniversário de casamento.