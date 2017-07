Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Trump pede fim do financiamento do terrorismo

Conversa telefónica entre Presidente dos EUA e Salman bin Abdulaziz acontece no final de uma intensa semana de contactos diplomáticos na região do Golfo.

Por Lusa | 19:39

O Presidente dos Estados Unidos falou esta sexta-feira com o rei da Arábia Saudita sobre a crise diplomática que envolve vários países árabes e o Qatar e apelou ao fim do financiamento do terrorismo, acusação que Doha enfrenta.



A conversa telefónica entre Donald Trump e o rei saudita Salman bin Abdulaziz acontece no final de uma intensa semana de contactos diplomáticos na região do Golfo, onde o secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, manteve encontros com as autoridades do Kuwait, Qatar e da Arábia Saudita.



O objetivo do chefe da diplomacia norte-americana era criar pontes de diálogo entre os vários intervenientes da atual crise, mas Tillerson não alcançou resultados concretos.



"Os dois líderes [Trump e o rei Salman] falaram sobre os recentes esforços diplomáticos para resolver o diferendo com o Qatar e salientou a importância de cumprir com os compromissos da cimeira de Riade" que o Presidente norte-americano liderou em meados de maio quando visitou o território saudita, referiu a Casa Branca, num comunicado.



"Em particular, o Presidente enfatizou a necessidade de acabar com todo o financiamento do terrorismo e desacreditar a ideologia extremista", acrescentou a mesma nota informativa.



A 5 de junho, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Bahrein cortaram relações diplomáticas com o Qatar, que acusam de apoio ao terrorismo, e deram início a uma crise regional, já reconhecida como a mais grave desde a guerra do Golfo de 1991.



Os quatro países também impuseram a Doha sanções económicas, com Riade a encerrar a sua fronteira terrestre com o Qatar, a única do território qatari.



Posteriormente, numa lista de 13 pontos - apresentada ao Qatar pelo Kuwait - os países exigiram o encerramento da televisão Al-Jazira, de uma base militar da Turquia no Qatar e uma redução das ligações diplomáticas com o Irão (país de maioria xiita), o grande rival da sunita Arábia Saudita no Médio Oriente e um alvo de duras críticas por parte do Presidente norte-americano Donald Trump.



Ainda como condição para solucionar esta crise, os quatro países exigiram que Doha corte quaisquer contactos com a Irmandade Muçulmana e com grupos fundamentalistas islâmicos como o xiita Hezbollah, a Al-Qaida e o Estado Islâmico.



As autoridades de Doha, que rejeitam as acusações de apoio ao terrorismo, afirmaram que a lista de exigências apresentada era "irrealista e inadmissível", bem como representava uma violação da soberania do Estado qatari.



Perante a resposta de Doha, os quatro países árabes ameaçaram avançar com novas sanções.



Os Estados Unidos, que têm no Qatar uma base militar estratégica na luta contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI) e uma frota da marinha americana estacionada no Bahrein, têm importantes interesses económicos e políticos na região do Golfo, que garante um quinto do fornecimento mundial de petróleo.



No entanto, a administração de Donald Trump tem lançado sinais contraditórios face à atual crise.



Se, no início da crise diplomática, o chefe de Estado norte-americano posicionou-se a favor dos quatros países que acusam o Qatar, e chegou a instar Doha a deixar de financiar o terrorismo e a voltar "à comunidade de nações responsáveis", já o seu chefe da diplomacia tem adotado uma estratégia de neutralidade.