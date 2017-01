Donald Trump tem medo de escadas

Donald Trump e Theresa May apareceram de mãos dadas durante uma visita da primeira-ministra britânica à Casa Branca. Este facto criou estranheza nos meios ingleses que rapidamente encontraram uma explicação: o presidente norte-americano tem medo de… escadas.

Jornais como o The Mirror, Daily Mail, The Telegraph e The Times noticiaram que o gesto "não era de afeto" mas que aconteceu porque Trump teve um episódio relacionado com a sua fobia a escadas. "Ele odeia alturas quando se consegue ver o chão ou escadas inclinadas. É uma fobia maior que a germes", terá dito uma fonte da Casa Branca ao The Mirror.

"O problema não se coloca na Torre Trump porque ele anda sempre de elevador", acrescentou.

A imagem de May e Trump de mãos dadas - após o presidente norte-americano ter agarrado a mão da primeira-ministra britânica quando ambos se aproximavam lado a lado das escadas - correu o mundo.

Trump poderá sofrer, dizem os media, de batofobia – o medo de profundidades.

Esta teoria tem vindo a perder força uma vez que, no dia da tomada de posse, Trump subiu e desceu a escadaria da Casa Branca sem, aparentemente, ter precisado de se amparar na sua mulher Melania.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito