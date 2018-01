Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Trump vai discursar no encerramento do Fórum Económico de Davos

É a segunda presença de um Presidente dos EUAs no evento, depois do democrata Bill Clinton, em 2000.

15:36

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai discursar no encerramento do Fórum Económico de Davos, na Suíça, na próxima semana, sobre o tema "encontrar caminhos para reafirmar a cooperação internacional na partilha de interesses cruciais", anunciou esta terça-feira a organização.



Na conferência, que decorre de 23 a 26 deste mês, Donald Trump vai defender a política económica norte-americana, de acordo com a Casa Branca.



Durante os mandatos de Barack Obama, de 2009 a 2017, os Estados Unidos estiveram representados pelo vice-presidente Joe Biden e pelo secretário de Estado John Kerry.



Dez chefes de estado ou de Governo de África, nove do Médio Oriente e norte da África e seis da América latina estão confirmados, juntando-se aos líderes ocidentais, como o Presidente francês Emmanuel Macron e a primeira-ministra britânica Theresa May.



A segurança internacional, o meio ambiente e a economia mundial serão os temas centrais do encontro anual de líderes políticos, empresários, sociedade civil, advogados, académicos e celebridades.



O programa da edição deste ano do Fórum Económico de Davos será anunciado formalmente na quarta-feira.