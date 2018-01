Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Trump vai ter de perder peso

Médico da Casa Branca diz que Presidente está bem mas deveria perder "entre 4 e 7 quilos".

O médico da Casa Branca realizou exames a Donald Trump e garante que o estado de saúde do Presidente dos EUA é "excelente", mas que este tem de perder "entre 4 e 7 quilos". Segundo os dados facultados, Trump , que tem 71 anos, mede 1,90 metros e pesa 108,5 kg.



O médico Ronny Jackson deu uma conferência de imprensa esta terça-feira, onde garantiu que o estado de saúde de Trump atualmente lhe irá permitir permanecer saudável até ao fim do mandato, mas que o Presidente norte-americano tem de fazer algumas mudanças, como dieta e exercício.



Trump terá de reduzir o seu consumo de gorduras, tarefa difícil para um Presidente habituado a comer hamburgueres, bifes e frango frito com regularidade. Apesar disso, não tem quaisquer problemas cardíacos e tem "muita energia e disposição", mesmo sem praticar exercício físico e dormindo apenas quatro a cinco horas por noite.



No relatório, passado a pente fino pela imprensa norte-americana, ficamos a saber que Donald Trump toma medicação para reduzir o colesterol e para evitar a queda de cabelo.



O médico da Casa Branca garante, ainda, que Trump toma, ocasionalmente um sedativo, o que poderá ter provocado o polémico episódio em que o Presidente dos EUA falou de forma quase incompreensível, enquanto anunciava a transferência da embaixada norte-americana de Telavive para Jerusalém.



Trump passa nos exames cognitivos

O Presidente dos EUA pediu, igualmente, para que o médico realizasse um exame cognitivo, para despistar sinais de Alzheimer e demência. Segundo o médico, Trump saiu-se muito bem neste teste, onde é pedido ao paciente que realize pequenas tarefas, como desenhar um relógio com os ponteiros numa data específica.



"O Presidente está, mentalmente, muito intacto e astuto", assegurou o médico oficial do Gabinete presidencial.



Este tipo de testes aufere apenas resultados relacionados com a capacidade cognitiva de uma pessoa, não provando se a mesma sofre de algum problema mental.