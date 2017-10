Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Trump volta a insistir no muro

Fundos em troca de acordo para salvar ‘dreamers’.

Por Ricardo Ramos | 08:48

O presidente Donald Trump condicionou um eventual acordo para salvar da deportação centenas de milhares de jovens imigrantes ilegais que foram levados para os EUA em crianças - os chamados ‘dreamers’ - à aprovação pelo Congresso de fundos para construir o muro na fronteira com o México, numa decisão que enfureceu a oposição democrata.



Num acordo alcançado com os democratas, em setembro, Trump comprometeu-se a não incluir a construção do muro nas negociações para substituir o programa DACA, aprovado por Obama em 2016, e que permitiu que cerca de 800 mil jovens ilegais trazidos para os EUA pelos pais quando eram crianças - incluindo cerca de 500 portugueses - pudessem estudar, trabalhar e tirar a carta de condução.



O programa expira em março e os jovens arriscam ser deportados se o Congresso não chegar a acordo sobre uma alternativa.



A proposta de Trump exige ainda a contratação de 10 mil novos agentes de Imigração e a agilização da deportação de menores que cheguem sozinhos aos EUA.