Hoje, Trump assinou duas ordens executivas para aumentar a segurança nas fronteiras e reprimir os imigrantes que vivem ilegalmente no país e assegurou que a construção de um muro na fronteira com o México vai começar "em meses".

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito



50%

50%

50% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito



50%

50%

50% Muito satisfeito Outras 2 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um projeto de ordem executiva obtido pela Associated Press mostra que o Presidente Donald Trump pretende deixar de aceitar refugiados sírios e suspender o programa de refugiados do país por 120 dias, informou aquela agência noticiosa norte-americana.O Presidente norte-americano também planeará suspender por pelo menos 30 dias a emissão de vistos para os cidadãos do Irão, Iraque, Líbia, Somália, Sudão, Síria ou Iémen, todos países predominantemente muçulmanos, de acordo com o projeto.O novo Presidente dos Estados Unidos deverá assinar a ordem ainda esta semana, desconhecendo-se se o projeto será ainda revisto.