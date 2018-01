Dono da Quiksilver desaparecido no mar

Pierre Agnès já não é visto desde terça-feira. Enviou pedido de socorro antes de desaparecer.

[#operation] Moyens de sauvetage engagés : vedette SNS 208 @SauveteursenMer Vedette Côtière "Adour" Gendarmerie maritime @MarineNationale hélicoptère Dragon 33 Sécurité civile @Dragon_HelicoSC hélicoptère Caracal @Armee_de_lair hélicoptère sauvetage espagnol pic.twitter.com/HN2aoKnUaN — Premar Atlantique (@premaratlant) January 30, 2018

Pierre Agnès, presidente da Quiksilver, está desaparecido desde terça-feira, no sul de França.O empresário de 54 anos estaria a pescar de barco quando enviou um pedido de socorro às autoridades e desapareceu.O barco em que seguia já foi encontrado encalhado numa praia, mas não há ainda rasto de Pierre, presidente-executivo do grupo Boardriders, que detém marcas como a Quiksilver e a Roxy.Agnès terá dito, na breve conversa com as autoridades marítimas, que estava a ter dificuldades em navegar devido à névoa que encobria o local onde estava.A guarda costeira francesa realizou buscas, com meios aéreos e aquáticos, mas acabou por suspender as operações ao final desta quarta-feira.