Dono de café arrisca prisão por ter empregada a servir nua

Comerciante defende que é apenas "uma maneira de fazer negócio".

16:30

O dono de um café na Tailândia arrisca ser condenado a uma pena de prisão depois de ter levado a cabo uma manobra de marketing que não foi vista com bons olhos pelas autoridades: quando o Coffee On The Day abriu, uma das empregadas servia os clientes completamente nua, tapada apenas com um pequeno avental.

A modelo Arisa Suwannawong, conhecida como a ‘Jaenae dos seios grandes’, foi contratada por Prason Sukkorn para causar furor na abertura do estabelecimento e a manobra de marketing parece ter resultado, uma vez que o café esteve sempre cheio nos primeiros dias de negócio.

Foram tiradas várias fotografias, depois divulgadas nas redes sociais, que atraíram largas dezenas de clientes ao Coffee On The Day. Foi ainda gravado um vídeo de Arisa a servir os clientes e a exibir o peito, enquanto diz "O café aqui é ótimo. E não há falta de leite".

O dono do café está acusado de obscenidade e distribuição de pornografia. Caso seja condenado, enfrenta uma pena que pode chegar aos cinco anos de prisão. "Eu já pedi desculpa. Não quis que fosse uma questão sexual ou ofensiva. Eu só publiquei as fotografias e os vídeos online como maneira de fazer negócio, de chamar clientes", defende Prason.

"O dono do estabelecimento confirmou que tinha divulgado imagens obscenas. Disse que não tinha noção do problema e que só queria publicitar o café. Explicou-nos que não queria ir contra a lei, até porque a modelo não estava totalmente exposta. As fotografias foram removidas, mas o crime original está lá e aconteceu. Vamos seguir com os procedimentos de investigação"; adianta o comandante da polícia local.

Entrevistada, a modelo garante que foi ela que se ofereceu para ajudar e que nem quis que o amigo lhe pagasse pelo trabalho feito no café, depois de toda a polémica.

"Fiz isto de coração. O Prason é meu amigo e queria ajudá-lo a ter clientes. Ele sempre teve o sonho de ter um café. Só queria fazer toda a gente feliz. Já pedi desculpa, mas não percebo como é que ficou tanta gente chateada", confessa Arisa.