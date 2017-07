Dono deixa cão à fome devido a stress no trabalho

Animal já não conseguia sequer andar.

09.07.17

Derbyshire, no Reino Unido.



Nos meses anteriores ao resgate, o animal não tinha sido alimentado pelo dono, por este se encontrar demasiado "stressado" com o trabalho, avança o jornal britânico Daily Mail.



Shaun Musson, de 25 anos, apresentou o trabalho de 40 horas semanais, na cadeia de restaurantes KFC em sua defesa, motivo pelo qual deixou de alimentar Maxie, o cão, que estava a pesar menos sete quilos do que o suposto para o seu tamanho.



O homem foi condenado a um ano de prisão com pena suspensa, ao pagamento de uma coima no valor de 300 euros e proibido de ter animais de estimação durante 10 anos.



O estado era tal forma grave que o animal já não conseguia andar, devido à ausência de músculos nas pernas, segundo a mesma fonte.







Staffordshire bull terrier Maxie was rescued by an RSPCA inspector https://t.co/rY6wKDH15r Shaun Musson, 25, #Chesterfield, #Derbyshire — Jaine PH (@JainePH) July 9, 2017







Um cão, da raça 'staffordshire bull terrier' foi encontrado num grave estado de desnutrição por um funcionário de uma associação de defesa animal em