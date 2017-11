Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Dono deixa cão morrer no carro enquanto bebe num bar

Animal foi encontrado já sem vida. As imagens podem chocar.

19:12

Carlo, um cão da raça staffordshire bull terrier, morreu de calor dentro do carro do dono, no Reino Unido, enquanto este estava a beber num bar. O homem, Ian Czajkowskyj, não vai ser detido.



O animal, de sete anos, foi deixado dentro do veículo durante um período de tempo que pode ter ido de uma a nove horas, em sofrimento. As temperaturas, de acordo com o jornal britânico Metro, terão variado entre os 32,5º e os 51º graus.



O terrier foi encontrado já sem vida no Fiat 500 do dono, vítima das altas temperaturas que se fizeram sentir. "É um claro caso em que o dono coloca as suas necessidades à frente das do animal", afirma o advogado Mark Harper, citado pela publicação.



Esta não seria a primeira vez que Carlo era deixado abandonado dentro do carro. Ian já teria sido avisado pelo menos duas vezes antes da morte do animal acerca deste tipo de comportamento.



O veterinário que examinou o cão concluiu que este morreu com dificuldades respiratórias que o levaram a sufocar. Quando foi encontrado, o animal já estava morto há algum tempo - uma vez que o carro tinha um forte odor - e havia muito sangue dentro do veiculo.



O dono do terrier vai pagar uma multa e foi condenado a 12 semanas de prisão com pena suspensa por um ano.