Dow Jones encerra acima dos 20 mil pontos pela primeira vez nos últimos 121 anos

O índice bolsista Dow Jones Industrial Average encerrou esta quarta-feira pela primeira vez na sua história acima dos 20 mil pontos, depois de encerrar a sessão de hoje com uma valorização de 0,78%.

Este índice, que é o mais velho e mais conhecido barómetro da bolsa nova-iorquina, foi publicado pela primeira vez em 26 de maio de 1896, há 121 anos.

O seu ponto mais baixo foi registado nesse mesmo ano, em 08 de agosto, quando caiu para os 28,48.



Apesar de ser popularizado como um índice elitista, por só incluir 30 ações, a sua primeira versão continha apenas 12 títulos, entre os quais U.S. Rubber, American Sugar e American Cotton Oil.



A sua designação Dow Jones Industrial Average foi criada pela empresa Dow Jones & Co, que foi fundada por Charles Dow, Edward Jones and Charles Bergstresser.









A General Electric é a única empresa cotada que integra o índice desde a sua criação.



A empresa Dow Jones & Co Também fundou o The Wall Street Journal.A General Electric é a única empresa cotada que integra o índice desde a sua criação.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito





50%

50% 50% Muito satisfeito