Doze feridos em ataque com ácido em discoteca de Londres

Os bombeiros tinham ainda menos informação.



"A única informação que temos é que uma substância corrosiva indeterminada foi lançada para dentro da discoteca. Um teste de PH identificou a substância como sendo fortemente ácida", indicou um porta-voz dos bombeiros.



Testemunhas citadas pela agência local PA indicaram que uma rapariga sofreu queimaduras na cara e num braço, e descreveram a forma como um grupo de pessoas lançava água sobre um dos seus amigos após o ataque.



A polícia londrina está a investigar o local do ataque, mas até ao momento ainda não deteve qualquer suspeito.



No ano passado, a polícia britânica registou 454 ataques com ácido em Londres, 74% mais do que em 2015 (quando ocorreram 261 ataques).



Segundo os especialistas, este tipo de ataque tornou-se popular entre os gangues do crime organizado, uma vez que as substâncias ácidas são fáceis de obter sem que as autoridades policiais consigam identificar o comprador.



Pelo menos doze pessoas ficaram feridas na madrugada de hoje na sequência de um ataque com ácido numa discoteca no Leste de Londres, um incidente que está a ser investigado pela polícia.O ataque obrigou as autoridades a evacuar a discoteca Mangle, no distrito de Dalston, retirando das instalações cerca de 600 pessoas. De acordo com a polícia local, 12 pessoas foram assistidas no hospital com queimaduras de ácido, nove delas com ferimentos ligeiros.No entanto, dois homens com cerca de 20 anos encontram-se em estado grave, ainda que estável. Nenhum dos dois corre risco de vida.