Doze mortos em ataque por engano dos EUA contra forças afegãs

Vítimas mortais são polícias que estavam a operar com o exército na área.

O chefe de polícia da província afegã de Helmand disse este sábado que um bombardeamento aéreo, realizado por engano e confirmado pelo Pentágono, matou 12 elementos das forças de segurança do Afeganistão e feriu dois.



Abdul Ghafar Safi disse que o número de vítimas no bombardeamento de sexta-feira foi determinado após uma inspeção ao complexo, no distrito de Gereshk, da província de Helmand.



Washington confirmou, em comunicado, que o ataque ao complexo das Forças de Segurança ocorreu durante uma operação apoiada pelos EUA contra os rebeldes talibãs na zona.



Enquanto grande parte da província de Helmand está sob o controlo dos talibãs, as forças de segurança afegãs continuam a travar batalhas para retomar o território.



A NATO e tropas norte-americanas estão na província de Helmand para apoiar as forças afegãs.



Safi disse à agência de notícias Associated Press (AP) que os mortos eram polícias que estavam a operar com o exército na área.