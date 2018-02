Droga irmão gémeo e faz-se passar por ele para fugir da cadeia

Homem foi capturado após estar foragido durante mais de um ano.

15:48

Alexander Delgado foi capturado, no porto da cidade de Callao, no Peru, após estar foragido durante mais de um ano. Quando o irmão, Giancarlo, o visitou na cadeia, o homem drogou-o, trocou de roupas e fugiu com a identidade do gémeo.

As autoridades peruanas necessitaram de recorrer a análises de impressões digitais para confirmar a identidade de Giancarlo, que ficou detido por suspeitas de envolvimento na fuga do irmão.

Alexander está a cumprir pena de 16 anos numa prisão, a norte de Lima, por abuso sexual de crianças e assalto. O homem deverá ser transferido para uma prisão de alta segurança, mas afirmou que fugiu porque estava desesperado para ver a mãe.