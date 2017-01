Droga deixa casal desmaiado dentro do carro com filhos bebés

O seu browser não suporta iframes. Faça o upgrade do mesmo.

William Ballard, de 36 anos e

Delaney Crissinger ,de 32,





O casal foi preso e os filhos foram-lhes retirados imediatamente.







Uma testemunha registou a situação em vídeo.O casal foi preso e os filhos foram-lhes retirados imediatamente.

O que achou desta notícia?







87.5% Muito insatisfeito

87.5%





12.5% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







87.5% Muito insatisfeito

87.5%





12.5% Muito satisfeito Outras 8 pessoas também já deram o seu contributo pub

Um casal de norte-americanos,foram encontrados desmaiados dentro do carro numa bomba de gasolina, em Sarasota, Califórnia.No carro estavam também os filhos do casal, um de um ano e outro de cinco meses.Quando a polícia chegou ao local, foram encontradas várias doses de substâncias ilegais dentro da viatura, bem como uma seringa utilizada no chão.