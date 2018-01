Duas Coreias iniciam segunda reunião sobre Jogos Olímpicos

Encontro foi marcado na fronteira militarizada que divide os dois países.

As duas Coreias iniciaram esta quarta-feira uma segunda reunião de alto nível, em pouco mais de uma semana, para debater a participação do Norte nos Jogos Olímpicos de Inverno, que começam a 09 de fevereiro no Sul, em PyeonChang.

A reunião começou pelas 10h00 (01h00 em Lisboa), na zona sul da aldeia de Panmunjom, na fronteira militarizada que divide os dois países, disse um porta-voz do Ministério da Unificação sul-coreano.

Esta é a segunda reunião de alto nível entre Seul e Pyongyang, depois de a 09 de janeiro os dois países terem realizado um primeiro encontro deste tipo em dois anos.