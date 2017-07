Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas crianças assassinadas à facada perto de casa

Francisco e Iracione tinham saído das residências à procura de comida para um carneiro.

10:47

Duas crianças, de 8 e 10 anos, foram assassinadas à porta de casa com uma faca em Viçosa do Ceará, no Brasil.



O crime aconteceu na tarde deste domingo e a arma do crime foi encontrada junto aos corpos dos meninos.



As crianças, segundo avança o Diário do Nordeste, foram identificadas por Iracione Cardoso, de 8 anos, e Francisco Almeida, de 10. Os meninos tinham saido de casa para procurar alimento para um carneiro que lhes tinha sido oferecido.



Os famíliares das vítimas ouviram os gritos e encontraram Iracione ainda com vida e Francisco, esfaqueado no pescoço e peito, já morto.