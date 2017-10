Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas mulheres e dois cães resgatados do mar depois de cinco meses à deriva

Uma avaria do motor impediu mulheres de prosseguirem viagem.

Por Catarina Figueiredo | 08:38

O plano era viajar do Havai para o Haiti, mas a viagem, que começou em maio passado, acabou de uma forma inesperada e aterrorizante. Duas mulheres norte-americanas e os seus respetivos cães passaram cinco meses à deriva num pequeno iate, depois de se perderem em alto mar. Esta semana, as vítimas foram finalmente resgatadas pela polícia marinha dos EUA e colocadas em segurança.



As mulheres foram avistadas pela tripulação de um barco de pesca do Taiwan a 900 milhas a sudeste do Japão. As mulheres, identificadas como Jennifer Appel e Tasha Fuiaba, ficaram sem motor após uma avaria no iate causada pelo mau tempo logo no início da jornada. Ainda assim, a dupla não desistiu de tentar chegar ao Haiti, acreditando até ao fim que iria conseguir chegar ao destino.



O tempo foi passando e dois meses depois de terem iniciado a viagem as mulheres começaram a tentar realizar chamadas de socorro, no entanto, a grande distância à costa não lhes permitia apanhar sinal de rede.



Apesar do longo período de tempo passado à deriva no mar, as vítimas revelaram o segredo da sua sobrevivência: uma grande reserva de alimentos secos no barco, bem como um purificador de água.



"Eles salvaram a nossa vida. O sentimento de alivío que sentimos quando vimos chegar a polícia marinha para nos salvar foi incrível", disse Jennifer.



As duas mulheres e os animais foram alvos de uma avaliação médica que comprovou o bom estado de saúde de todos. Agora, Jennifer e Tasha preparam-se para regressar a casa, nos EUA, depois de uma aventura que jamais esquecerão.