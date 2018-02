Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas pessoas mortas em tiroteio junto a um banco em Zurique

Forças policiais já se encontram no local.

14:46

Duas pessoas foram mortas esta sexta-feira junto ao Banco UBS em Zurique, na Suiça. Várias testemunhas presentes no local afirmaram à imprensa local terem ouvido cerca de cinco a seis disparos.



"As autoridades especializadas em crimes violentos já se encontram no local", revelaram as autoridades suiças nas redes sociais.



As razões do crime continuam desconhecidas, no entanto já foi avançado pela polícia que não há ligações terroristas.



<blockquote class="twitter-video" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr"> ?? ‍??? <a href="https://twitter.com/hashtag/Switzerland?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Switzerland</a>: Large-scale operation of the police in <a href="https://twitter.com/hashtag/Zurich?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Zurich</a>. Several shots were heard, two dead people, one with a gun in his hand, were found in front of a branch of the UBS bank. <a href="https://t.co/TaGYzgMIJB">https://t.co/TaGYzgMIJB</a> <a href="https://t.co/m1WgcKt3Te">pic.twitter.com/m1WgcKt3Te</a></p>— Onlinemagazin (@OnlineMagazin) <a href="https://twitter.com/OnlineMagazin/status/967057139352113152?ref_src=twsrc%5Etfw">February 23, 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Em atualização