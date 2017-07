Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Duas turistas mortas à facada na praia

Vítimas estavam numa conhecida estância balnear de Hurghada.

Por Marco Fonseca Pereira | 10:30

Duas turistas alemãs morreram e quatro de outras nacionalidades ficaram ontem feridas num ataque com uma faca em duas praias de uma estância de Hurghada, estância balnear banhada pelo mar Vermelho, no Egito. Horas antes, cinco polícias foram mortos a tiro num posto de segurança em Gizé, a 30 km do Cairo.



O homem, de nacionalidade egípcia, terá gritado: "Não vos aproximeis, não quero egípcios!". Depois apunhalou várias pessoas na praia de um hotel da estância balnear, destino popular entre adeptos de mergulho. As vítimas mortais foram apunhaladas repetidamente no peito.



Segundo a polícia, o agressor iniciou o ataque na praia do hotel Zahabia e depois nadou para uma praia vizinha, atacando pelo menos mais duas pessoas no Sunny Days El Palacio, sendo depois capturado.



As autoridades não sabiam ontem se o suspeito tinha ligações jihadistas ou se tinha problemas psicológicos. Em 2016 três turistas morreram no mesmo local, num ataque perpetrado por membros do Daesh.



Horas antes, homens armados mataram cinco polícias dentro de um carro em Badrashin. O grupo de homens armados esperou pela viatura num posto de segurança na província de Gizé, a 30 km do Cairo.



Os atacantes dispararam contra os polícias e de seguida atiraram combustível para o veículo, ateando-lhe fogo.